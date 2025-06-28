Игорь Ледяхов: «Спартак» популярнее «Зенита»

Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением на тему наиболее популярных клубов России.

«На мой взгляд, «Спартак» удерживает пальму первенства в плане популярности в России. «Зенит» известен за счёт побед в последние годы и экономического положения. А «Спартак» очень хорошо знают в Европе, я уж не говорю про Россию, где красно-белых знают в каждом городе. «Спартак» ненамного, но популярнее «Зенита», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 впервые в истории стал «Краснодар».