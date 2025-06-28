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«Волга» объявила о полноценном переходе вратаря Шайхутдинова из московского ЦСКА

«Волга» объявила о полноценном переходе вратаря Шайхутдинова из московского ЦСКА
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Ульяновская «Волга» на официальном сайте объявила, что договорилась с московским ЦСКА о полноценном переходе 21-летнего вратаря Владимира Шайхутдинова. Контракт с голкипером рассчитан на год. В минувшем сезоне Шайхутдинов выступал в составе жёлто-чёрных на правах аренды.

В минувшем сезоне 21-летний вратарь принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль».

Шайхутдинов является воспитанником красно-синих. Он дебютировал в основном составе армейцев в мае 2024 года в финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом», выйдя на замену вместо получившего травму Владислава Торопа.

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