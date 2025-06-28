Полузащитник Самуэле Риччи переходит из «Торино» в «Милан» — Романо

Полузащитник «Торино» Самуэле Риччи в ближайшее время перейдёт в «Милан». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Клубы согласовали трансфер, стоимость которого составит € 23 млн, ещё € 2 млн прописаны в виде бонусов. В начале следующей недели стороны завершат все приготовления перед официальным анонсом трансфера.

В 36 матчах прошедшего клубного сезона Самуэле Риччи забил один гол и отдал две голевые передачи. Футболист является воспитанником «Эмполи», за который он выступал до 2022 года. В активе игрока есть матчи за национальную команду Италии.