Таранов: Николич не меньше Мусаева достоин награды лучшему тренеру сезона РПЛ

Бывший футболист ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов высказался о признании наставника «быков» Мурада Мусаева лучшим тренером прошедшего сезона РПЛ.

«Классика, что лучшим тренером сезона в РПЛ выбирают специалиста, который выиграл чемпионство. Наряду с Мурадом Мусаевым есть ряд тренеров, которые не меньше достойны этой награды. Я бы 100 процентов в один ряд с Мусаевым поставил Марко Николича.

Также мне импонирует Деян Станкович. Хоть я и в душе армеец, мне импонирует сам человек и его отношение к делу. Если брать объективно, часто футболисты недовольны, когда их меняют, но посмотрите, какие эмоции и рукопожатия у игроков «Спартака» и Станковича после замен. Это говорит о многом. Видно, что в команде очень хорошая атмосфера», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.