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Борис Якубовский: в Словении не говорят, что Алексей Березуцкий сделал из Бийола защитника

Борис Якубовский: в Словении не говорят, что Алексей Березуцкий сделал из Бийола защитника
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Тренер вратарей словенского клуба «Ядран Декани» Борис Якубовский высказался об экс-защитнике ЦСКА Яке Бийоле, перешедшем в английский «Лидс» в текущее трансферное окно.

— Про Бийола что-то говорят?
— Конечно, это основной игрок сборной Словении и словенская звезда, которая переходит в «Лидс». Когда в Словении радуются, какой Яка молодец и все его хвалят, я думаю: а вы не хотите вспомнить, кто сделал его защитником? Алексей Березуцкий! Словенцы об этом не говорят. Ни разу не видел, чтобы кто-то говорил, что Бийол приехал таким качественным защитником именно из России, — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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