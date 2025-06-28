Борис Якубовский: в Словении не говорят, что Алексей Березуцкий сделал из Бийола защитника

Тренер вратарей словенского клуба «Ядран Декани» Борис Якубовский высказался об экс-защитнике ЦСКА Яке Бийоле, перешедшем в английский «Лидс» в текущее трансферное окно.

— Про Бийола что-то говорят?

— Конечно, это основной игрок сборной Словении и словенская звезда, которая переходит в «Лидс». Когда в Словении радуются, какой Яка молодец и все его хвалят, я думаю: а вы не хотите вспомнить, кто сделал его защитником? Алексей Березуцкий! Словенцы об этом не говорят. Ни разу не видел, чтобы кто-то говорил, что Бийол приехал таким качественным защитником именно из России, — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.