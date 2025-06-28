Якубовский: в Словении не верят, что «Ротор» собирал по 20 тысяч зрителей во Второй лиге

Тренер вратарей «Ядран Декани» Борис Якубовский рассказал о различиях между российским и словенским футболом.

«Первое отличие в деньгах. Словенский футбол — очень небогатый футбол. Пару лет назад в Словению вернулся Иличич, который играл в «Аталанте». Я читал, что у него зарплата € 15 тыс. Это одна из самых высоких зарплат в истории словенского футбола. € 15 тыс. для России — это не уровень легенды. Ещё такой пример, самый дорогой клуб Словении «Целе», который бился на равных с «Фиорентиной» в 1/4 финала Лиги конференций, имеет состав, равный по цене составу воронежского «Факела». Если верить интернет-порталу Transfermarkt.

А также у словенцев меньше интереса к своему футболу. У них есть легендарный баскетболист Лука Дончич, который играет в НБА, легендарные велогонщики, волейболисты и гандболисты, есть звезда скалолазания. Много мальчиков вместо футбола идёт заниматься гандболом. Футбол для словенцев не на первом месте, очень маленькая посещаемость на матчах. Я посмотрел статистику, самый посещаемый матч в прошедшем сезоне собрал меньше 10 тысяч зрителей. А я своим тренерам рассказываю, что наш «Ротор» собирает во Второй лиге под 20 тысяч зрителей. Они просто не верят мне. Финал Кубка Словении в этом году собрал, например, всего 6000 зрителей», — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.