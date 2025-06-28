Глава Дагестана высказался о массовой драке в матче «Краснодара» с «Динамо» Мх

Глава республики Дагестан Сергей Меликов высказался о массовой драке в товарищеском матче между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром» (1:4). Игра была остановлена из-за массовой потасовки. На 39-й минуте встречи, проходящей на поле академии краснодарского клуба, на поле выбежали практически все сотрудники обеих команд.

«Неприятной неожиданностью для меня стала драка в товарищеском матче махачкалинского «Динамо» с «Краснодаром». В первом тайме не сдержали эмоции представители обеих команд. Пока сложно дать оценку, кто стал инициатором драки, кто перешёл приемлемую черту, ясно одно – произошло то, что не должно было произойти!

Товарищеский матч в принципе не предполагает такого накала эмоций. Тем более с клубом «Краснодар», с которым нас связывают самые искренние добрые отношения. Команда заслуженно завоевала в этом году чемпионство, с чем мы все её поздравляли.

Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев уже обсудил ситуацию с президентом клуба «Краснодар» Сергеем Галицким. Принято самое верное решение – наказать тех игроков, которые позволили эмоциям взять верх. Я полностью поддерживаю эту позицию: меры в отношении тех, кто участвовал в этой потасовке, должны быть приняты. Ведь каждый из них не просто футболист, он лицо клуба, и от него зависит репутация махачкалинского «Динамо» и всего дагестанского футбола. Об этом нельзя забывать, когда надеваешь бело-голубую форму.

При этом я возмущён заявлением комментатора, что такое поведение «характерно для матчей многих кавказских команд». Недопустимое выражение для нашей многонациональной страны! Надеюсь, эта неприятная ситуация станет для всех уроком! Подобное не должно повториться!» — написал Меликов в телеграм-канале.