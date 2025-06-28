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Игрок 2DROTS Нтумба: если не вернусь в большой футбол, буду плакать по времени в «Ростове»

Игрок 2DROTS Нтумба: если не вернусь в большой футбол, буду плакать по времени в «Ростове»
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Футболист медийного клуба 2DROTS Артём Муамба Нтумба, который ранее выступал за «Ростов», заявил, что будет скучать по времени в донской команде, если не сможет вернуться в профессиональный футбол.

Нтумбе 22 года, он попал в систему «Ростова» в 2020 году и покинул клуб в 2023 году. Форвард принял участие в восьми матчах основной команды жёлто-синих.

— Главное впечатление от работы с Карпиным?
— Он прекрасный мужик и тренер. Честно, хотелось бы ещё с ним поработать. Наверное, вряд ли уже получится — было две травмы, теперь я в Медиалиге, а отсюда попасть в профессиональный футбол очень сложно. Если получится, буду счастлив, а если нет — буду плакать, что упустил это в «Ростове».

После восстановления от травмы никаких предложений из профессиональных клубов, к сожалению, не было. Если бы был какой-нибудь хороший вариант, наверное, я бы там оказался. Появлялась Высшая лига Беларуси, но ничего, кроме разговоров, не вышло, — сказал Нтумба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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