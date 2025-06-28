«Челябинск» обыграл «Волгарь» в стыковых матчах и сыграет в следующем сезоне Первой лиги

«Челябинск» одержал победу над астраханским «Волгарём» во втором стыковом матче за право на участие в Мелбет Первой лиге сезона-2025/2026. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 0:0 в основное и дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2. Первый матч команд закончился ничьей — 1:1. По сумме двух встреч победил «Челябинск», который возглавляет Роман Пилипчук.

«Челябинск» занял первое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги по итогам первого этапа сезона-2024/2025. «Волгарь» по итогам второго этапа стал четвёртым, однако позднее появилась информация, что занявший третье место пятигорский «Машук-КМВ» не смог получить соответствующую лицензию. Затем было принято решение о проведении стыковых матчей за право на участие в сезоне-2025/2026 Первой лиги между «Челябинском» и астраханским «Волгарём».