Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челябинск» обыграл «Волгарь» в стыковых матчах и сыграет в следующем сезоне Первой лиги

«Челябинск» обыграл «Волгарь» в стыковых матчах и сыграет в следующем сезоне Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

«Челябинск» одержал победу над астраханским «Волгарём» во втором стыковом матче за право на участие в Мелбет Первой лиге сезона-2025/2026. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 0:0 в основное и дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2. Первый матч команд закончился ничьей — 1:1. По сумме двух встреч победил «Челябинск», который возглавляет Роман Пилипчук.

Россия — Leon-Вторая лига А . Стыковые матчи. 2-й матч
28 июня 2025, суббота. 15:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
0 : 0
Волгарь
Астрахань

«Челябинск» занял первое место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги по итогам первого этапа сезона-2024/2025. «Волгарь» по итогам второго этапа стал четвёртым, однако позднее появилась информация, что занявший третье место пятигорский «Машук-КМВ» не смог получить соответствующую лицензию. Затем было принято решение о проведении стыковых матчей за право на участие в сезоне-2025/2026 Первой лиги между «Челябинском» и астраханским «Волгарём».

Материалы по теме
«При таком судействе не выиграла бы даже «Барселона». Главное из истории стыков РПЛ
«При таком судействе не выиграла бы даже «Барселона». Главное из истории стыков РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android