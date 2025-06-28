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Борис Якубовский: по меркам Словении «СКА-Хабаровск» богатый клуб

Борис Якубовский: по меркам Словении «СКА-Хабаровск» богатый клуб
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Тренер вратарей «Ядран Декани» Борис Якубовский заявил, что российский «СКА-Хабаровск», выступающий в Мелбет Первой лиге, считается богатым клубом по меркам Словении.

— Рассказывали вашим футболистам о длинных поездках в России?
— У нас есть нападающий Йосип Чавара, который играл в «СКА-Хабаровск» у Шаронова. Я спрашиваю: «Ну, и как тебе у нас? Как перелёты?» У него самые лучшие воспоминания. По меркам словенского футбола «СКА-Хабаровск» очень богатый клуб. Рядом с нами стоял другой хорват, и я спрашиваю его: «Ты готов летать по девять часов?» Он ответил: «Запросто. Завтра позовут, и я готов сразу же поехать», — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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