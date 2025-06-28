Лига 1 не удовлетворит запрос «ПСЖ» о переносе первой игры сезона — RMC Sport

Лига 1 не будет переносить 1-й тур чемпионата Франции, несмотря на просьбу руководства «ПСЖ». Об этом сообщает издание RMC Sport. Начало сезона для парижского клуба запланировано на 17 августа, в этот день команде Луиса Энрике предстоит сыграть с «Нантом».

Ранее сообщалось, что управленцы «ПСЖ» будут стремиться стартовать в чемпионате позже, так как игроки команды могут не получить должного отдыха, если дойдут до финала клубного чемпионата мира. Главный матч турнира в США запланирован на 13 июля.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне руководители французского чемпионата переносили встречу между «Нантом» и «ПСЖ» по просьбе парижского клуба, что вызвало недовольство у их оппонентов. Лига 1 больше склоняется к решению не переносить матч, так как график игр в сезоне уже сформирован.