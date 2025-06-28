Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига 1 не удовлетворит запрос «ПСЖ» о переносе первой игры сезона — RMC Sport

Лига 1 не удовлетворит запрос «ПСЖ» о переносе первой игры сезона — RMC Sport
Аудио-версия:
Комментарии

Лига 1 не будет переносить 1-й тур чемпионата Франции, несмотря на просьбу руководства «ПСЖ». Об этом сообщает издание RMC Sport. Начало сезона для парижского клуба запланировано на 17 августа, в этот день команде Луиса Энрике предстоит сыграть с «Нантом».

Ранее сообщалось, что управленцы «ПСЖ» будут стремиться стартовать в чемпионате позже, так как игроки команды могут не получить должного отдыха, если дойдут до финала клубного чемпионата мира. Главный матч турнира в США запланирован на 13 июля.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне руководители французского чемпионата переносили встречу между «Нантом» и «ПСЖ» по просьбе парижского клуба, что вызвало недовольство у их оппонентов. Лига 1 больше склоняется к решению не переносить матч, так как график игр в сезоне уже сформирован.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Интер Майами». Парижане аплодировали Месси, а теперь будут его бояться
«ПСЖ» — «Интер Майами». Парижане аплодировали Месси, а теперь будут его бояться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android