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Александр Шикунов: в Европе нет русских игроков — один Головин уехал, на этом всё

Александр Шикунов: в Европе нет русских игроков — один Головин уехал, на этом всё
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о потенциальном переходе армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский статусный клуб, а также высказался о россиянах, переходивших в клубы из Европы.

«В российский клуб «Краснодар» точно не отдаст своих игроков. Галицкому хватит финансов и других вещей, чтобы сохранить игроков. Если появится предложение по Сперцяну из Европы, будет хорошо. Пора уходить. В Европе нет наших игроков — один Головин уехал и на этом всё. Миранчук тот же не зацепился. Надо, чтобы наши ребята уезжали!

«Краснодару», конечно, будет тяжело без Сперцяна. Он лидер центральной зоны, ведёт игру. Такую позицию трудно заменить. Даже хорошему игроку потребуется время, чтобы понял и заиграл», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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