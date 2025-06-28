Таранов: люди разбираются в футболе, раз Мойзеса признали лучшим защитником сезона

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о признании бразильского игрока красно-синих Мойзеса лучшим защитником сезона-2024/2025.

Вчера, 27 июня, Мойзес был признан лучшим защитником чемпионата России минувшего сезона на премии Winline «Герои РПЛ».

«Можно смело сказать, что Кордоба на себе тащил «Краснодар» в атаку — он создавал моменты и забивал голы. Если не лучший футболист сезона, точно лучший нападающий в этом году. Но я бы не взялся навскидку взять и определять лучшего игрока сезона. Если Кордоба, пускай будет он.

Мойзес был признан лучшим защитником прошедшего сезона. Видимо, люди, которые вручают эти награды, разбираются в футболе. Если Кордоба на себе тащил «Краснодар» в атаку, Мойзес на пару с Рошей достойно держали линию обороны ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.