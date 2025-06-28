Головин прошёл медосмотр с «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вместе с командой прошёл медосмотр.

Футболисты клуба, в том числе Головин, проходили медобследование в субботу, 28 июня.

Фото: Пресс-служба ФК «Монако»

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний футболист провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.