Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бёрнли» отклонил предложение «Ньюкасла» в € 31,6 млн по вратарю с рекордной серией

«Бёрнли» отклонил предложение «Ньюкасла» в € 31,6 млн по вратарю с рекордной серией
Комментарии

«Бёрнли» отклонил предложение «Ньюкасла» по покупке голкипера Джеймса Траффорда, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Ньюкасл» предложил за 22-летнего вратаря £ 27 млн (€ 31,6 млн), но «Бёрнли» не устроила сумма. Отмечается, что между командами существует «огромный разрыв» в оценке стоимости Траффорда, но переговоры, несмотря на это, продолжаются.

Джеймс Траффорд перешёл в «Бёрнли» из «Манчестер Сити» в 2023 году за € 17 млн. Вратарь провёл прошедший сезон в Чемпионшипе, в котором пропустил 16 голов в 45 матчах и установил рекорд лиги по продолжительности «сухой» серии – вратарь отыграл «на ноль» 12 матчей подряд, что в общей сумме равняется больше 1000 минут.

Материалы по теме
У Англии состав на миллиард, а в воротах — игрок «Эвертона». Он просто любимчик Саутгейта?
У Англии состав на миллиард, а в воротах — игрок «Эвертона». Он просто любимчик Саутгейта?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android