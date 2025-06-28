«Бёрнли» отклонил предложение «Ньюкасла» в € 31,6 млн по вратарю с рекордной серией

«Бёрнли» отклонил предложение «Ньюкасла» по покупке голкипера Джеймса Траффорда, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Ньюкасл» предложил за 22-летнего вратаря £ 27 млн (€ 31,6 млн), но «Бёрнли» не устроила сумма. Отмечается, что между командами существует «огромный разрыв» в оценке стоимости Траффорда, но переговоры, несмотря на это, продолжаются.

Джеймс Траффорд перешёл в «Бёрнли» из «Манчестер Сити» в 2023 году за € 17 млн. Вратарь провёл прошедший сезон в Чемпионшипе, в котором пропустил 16 голов в 45 матчах и установил рекорд лиги по продолжительности «сухой» серии – вратарь отыграл «на ноль» 12 матчей подряд, что в общей сумме равняется больше 1000 минут.