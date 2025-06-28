Глава «Зенита» Медведев: будем поднимать вопрос о возвращении финала ЛЧ в Санкт-Петербург

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что планирует поднимать вопрос о возвращении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербург после возвращения России к международным соревнованиям.

«Как только нас вернут на международную арену, мы, конечно же, будем поднимать вопрос о возвращении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербург», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Санкт-Петербург должен был принять финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча должна была состояться 28 мая, но была перенесена в Париж.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.