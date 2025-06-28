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Видео: эмоции футболистов и болельщиков «Челябинска» после выхода в Первую лигу

Видео: эмоции футболистов и болельщиков «Челябинска» после выхода в Первую лигу
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Вторая лига опубликовала видеоролик, как футболисты и болельщики «Челябинска» отмечают выход команды в Первую лигу. В субботу, 28 июня, «Челябинск» одержал победу над астраханским «Волгарём» во втором стыковом матче за право на участие в Мелбет Первой лиге сезона-2025/2026. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 0:0 в основное и дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2. Первый матч команд закончился ничьей — 1:1. По сумме двух встреч победил «Челябинск», который возглавляет экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук.

Россия — Leon-Вторая лига А . Стыковые матчи. 2-й матч
28 июня 2025, суббота. 15:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
0 : 0
Волгарь
Астрахань

Видео доступно в телеграм-канале Второй лиги.

«Челябинск» по итогам сезона-2024/2025 занял первое место в первом этапе Второй лиги дивизиона «Золото» и должен был сыграть в стыковых матчах с бронзовым призёром второго этапа, которым стал «Машук‑КМВ», но клуб из Пятигорска не получил лицензию, его заменил «Волгарь», ставший четвёртым на втором этапе.

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