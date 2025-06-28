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Российский тренер вратарей Якубовский: никогда не встречал негатива от словенцев

Российский тренер вратарей Якубовский: никогда не встречал негатива от словенцев
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Российский тренер вратарей «Ядран Декани» Борис Якубовский ответил на вопрос о том, как политическая ситуация сказывается на нём в Словении. Ранее специалист занимал аналогичную должность в словенской «Свободе» из города Любляна.

— Как политическая ситуация сказывается на вас в Словении?
— Никогда не встречал никакого негатива и притеснений от словенцев. Более того, я с ними разговаривал — им вся ситуация не очень интересна, они не очень во всём разбираются. Для них Россия — далёкая страна, как Бразилия или Чили, — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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