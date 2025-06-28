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Жоау Феликс интересен двум клубам из Саудовской Аравии — talkSPORT

Жоау Феликс интересен двум клубам из Саудовской Аравии — talkSPORT
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Нападающий «Челси» Жоау Феликс может перейти в клуб из Саудовской Аравии, о чём сообщает издание talkSPORT. Португальским футболистом интересуется новичок Про-Лиги «Неом». Также подписание игрока рассматривает «Аль-Наср», но только в том случае, если не удастся совершить трансфер Луиса Диаса из «Ливерпуля», который является приоритетной целью.

25-летний нападающий лондонского клуба провёл вторую часть прошлого сезона в аренде в «Милане». За 21 матч во всех турнирах за «россонери» португалец отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Напомним, что трансфер Жоау Феликса из «Бенфики» в «Атлетико» Мадрид в 2019 году является одним из самых дорогих в истории футбола. «Матрасники» заплатили за игрока € 127,2 млн.

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