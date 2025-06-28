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«Оренбург» обыграл «Муром» в контрольном матче

«Оренбург» обыграл «Муром» в контрольном матче
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«Оренбург» одержал победу над «Муромом» из Второй лиги в контрольном матче на летних сборах. Встреча, которая прошла на стадионе «Родина» в Химках, завершилась со счётом 2:0. Голы забили Хорди Томпсон (46-я минута) и Осман Минатулаев (57).

6 июля команда Владимира Слишковича проведёт товарищескую игру со «СКА-Хабаровск».

«Оренбург» в минувшем сезоне вылетел из РПЛ, финишировав на 15-й строчке с 19 набранными очками. Также в дивизионе понизился воронежский «Факел». «Химки» не смогли получить лицензию и не сыграют в РПЛ сезона-2024/2025. Вместо вышеперечисленных команд в РПЛ сыграют калининградская «Балтика», московское «Торпедо» и «Пари Нижний Новгород».

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