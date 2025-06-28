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«Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ

«Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ
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Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев заявил, что клуб предоставил Российскому футбольному союзу (РФС) все необходимые документы, которые подтверждают выполнение ранее представленных финансовых гарантий, необходимых для участия клуба в РПЛ сезона-2025/2026.

В минувшем сезоне Мелбет Первой лиги «Торпедо» заняло второе место и вышло в РПЛ.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» по запросу РФС своевременно предоставил все необходимые документы, подтверждающие выполнение ранее представленных финансовых гарантий, необходимых для участия клуба в МИР РПЛ в сезоне-2025/2026. Необходимо отдельно подчеркнуть, что наш клуб финансово стабилен и не испытывает никаких материальных проблем.

Подготовка команды к новому сезону осуществляется в полном соответствии с заранее составленным нашим тренерским штабом планом. До завершения летнего межсезонья запланировано проведение ещё трёх контрольных матчей.

«Торпедо» продолжает вести активную деятельность на трансферном рынке. В ближайшее время команда будет усилена – работа в этом направлении также идёт в плановом режиме.

Строительство нашей новой арены на Восточной улице продолжается: ранее озвученные сроки готовности и сдачи объекта будут соблюдены. Ни о каких перебоях и проблемах с финансированием строительных работ речи нет», — говорится в заявлении гендиректора, опубликованном на сайте «Торпедо».

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-былых Валерия Скородумова, функционеры обвиняются в попытке подкупа судей в ряде матчей Первой лиги.

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