В «Краснодаре» удивились отсутствию матча с «Динамо» в последнем туре РПЛ-2025/2026

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин заявил, что удивлён отсутствием матча с московским «Динамо» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Напомним, в предыдущих двух сезонах «быки» неизменно встречались с бело-голубыми в последней игре чемпионата.

«Я удивился, когда в опубликованном календаре РПЛ на новый сезон в последнем туре нет матча «Краснодар» — «Динамо» (смеётся), — сказал Бузникин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Краснодар» является действующим чемпионом России. «Быки» выиграли Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025, победив в матче последнего тура московское «Динамо». «Зенит» занял второе место, «Спартак» стал четвёртым.