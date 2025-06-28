Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Натуральный газон «Арены Химки» заменят на искусственный перед стартом сезона-2025/2026

Натуральный газон «Арены Химки» заменят на искусственный перед стартом сезона-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев рассказал, что «Арена Химки» станет домашним стадионом команды в большинстве матчей сезона-2025/2026, на арене сменят покрытие с натурального на искусственное.

Ранее в субботу, 28 июня, «Торпедо» сообщило, что предоставило Российскому футбольному союзу (РФС) все необходимые документы, которые подтверждают выполнение ранее представленных финансовых гарантий, необходимых для участия клуба в РПЛ сезона-2025/2026.

«В новом сезоне большую часть домашних игр чёрно-белые проведут на «Арене Химки». Руководство арены уведомило наш клуб, что в летнюю паузу на этом стадионе производится замена газона с натурального на искусственный. Все работы будут завершены к началу сезона», — говорится в заявлении Синяева, опубликованном на сайте «Торпедо».

Ранее стало известно, что суд отправил в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-былых Валерия Скородумова, функционеры обвиняются в попытке подкупа судей в ряде матчей Мелбет Первой лиги.

Материалы по теме
«Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android