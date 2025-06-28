Англия — Германия: текстовая онлайн-трансляция финала ЧЕ U21 начнётся в 22:00

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Сегодня, 28 июня, состоится финальный матч чемпионата Европы для национальных команд до 21 года. Игра пройдёт на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе. В качестве главного арбитра встречи выступит Сандер ван дер Эйк из Нидерландов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Англии на стадии полуфинала чемпионата Европы обыграла Нидерланды (2:1). Германия разгромила сверстников из Франции (3:0).

Самыми титулованными командами в истории турнира остаются сборные Италии и Испании, побеждавшие по пять раз. Германия и Англия могут завоевать свой четвёртый трофей.

Молодёжная сборная Англии — действующий чемпион Европы. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0.