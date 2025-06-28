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В «Черноморец» перешёл полузащитник, выступавший в системе «Краснодара»

В «Черноморец» перешёл полузащитник, выступавший в системе «Краснодара»
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Опорный полузащитник Кирилл Морозов перешёл в «Черноморец», сообщается на сайте футбольного клуба из Новороссийска.

30-летний хавбек подписал контракт на один год. Морозов перешёл в «Черноморец» из нижнекамского «Нефтехимика», где в минувшем сезоне провёл 28 матчей, отдал одну голевую передачу.

Морозов выступал за молодёжную команду и дубль «Краснодара», омский «Иртыш», «Афипс», литовский клуб «Дайнава», «Тюмень» и ульяновскую «Волгу».

По итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги новороссийский клуб занял третье место, но не был допущен до участия в стыковых матчах, так как не получил лицензию РФС-I.

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