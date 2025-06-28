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Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал продление контракта с Савичевым

Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал продление контракта с Савичевым
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал продление контракта с защитником и капитаном команды Константином Савичевым. Новое трудовое соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года.

«Савичев отдал много лет этому клубу, он один из самых опытных футболистов «Акрона», с которого берут пример наши молодые игроки. Большой профессионал, доказывающий делом и всецело оправдывающий свой статус в коллективе. За все эти годы Константин всегда был небезразличен, когда этого требовала ситуация и когда что-то шло не так. Рад, что мы продолжим движение вперёд вместе», — приводит слова Тедеева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Савичев присоединился к тольяттинскому клубу летом 2021 года. Игрок является одним из рекордсменов «Акрона» по количеству проведённых матчей. Он занимает третье место по этому показателю после Сергея Волкова и Ивана Чудина. Савичев принял участие в 135 встречах, в которых отметился 11 голами и 21 результативной передачей.

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