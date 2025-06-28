Якубовский: если наша вратарская школа в лице Сафонова прогремит, это будет хорошим пиаром

Тренер вратарей словенского клуба «Ядран Декани» Борис Якубовский высказался о российском голкипере Матвее Сафонове, выступающем в составе французского «Пари Сен-Жермен».

— Про российских вратарей говорят в Словении? Может, про Сафонова в «ПСЖ»?

— В газетах и интернет-порталах я не видел. Но я со своими вратарями из команды это, конечно, обсуждаю. Сначала они скептически отнеслись к этому трансферу: «Что это за вратарь? В «ПСЖ» есть Доннарумма». Я говорю, сейчас наш Сафонов усадит Доннарумму на лавку. Для меня это личная история. Если у Матвея получится, вся Европа будет говорить о русской вратарской школе. «Приехал парень из неизвестного клуба «Краснодар» и вытеснил Доннарумму. Наверное, действительно русские чего-то умеют». Я за Сафонова болею. Если русская вратарская школа прогремит, это будет огромный пиар для нас, — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.