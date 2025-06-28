Экс-вратарь «Динамо» Якубовский: у Акинфеева нечеловечески могучая психика и харизма

Бывший голкипер «Динамо» Борис Якубовский, работающий тренером вратарей в словенском клубе «Ядран Декани», высказался о легенде ЦСКА Игоре Акинфееве.

— Обсуждается ли Акинфеев в Словении?

— Когда я рассказываю, что человек отыграл больше 900 матчей на высоком уровне, люди просто не могут в это поверить. Словенцы, конечно, знают, кто такие Яшин, Дасаев и Акинфеев. В целом Игорь — удивительный вратарь. Когда он только начинал играть в начале 2000-х годов, сразу выделялся игрой ногами. В начале 1990-х годов ввели правило, что вратарям нельзя брать мяч в руки от партнёров по команде. К моменту, когда Акинфеев начал играть, были ещё вратари, которые плохо играли ногами. Игорь и сейчас выделяется игрой ногами, но 20 лет назад он был на голову сильнее остальных голкиперов по этому компоненту.

У него нечеловеческая могучая психика и харизма. Вспоминаю, как он пропустил на чемпионате мира 2014 года от корейцев. Я не мог представить, как после такого он выйдет в старте на следующий матч. 99 процентов вратарей после такого не вышли бы. Насколько я понимаю, Игорь очень дисциплинированный футболист, который никогда не был замечен в ночных клубах или пьяным. Он очень правильный спортсмен. Без этого он бы не стал тем, кем является сейчас, и не продолжал бы играть даже в таком возрасте.

Может быть, Акинфеев уже не так летает по «девяткам», но при этом он всё равно много спасает. Практически не «привозит». Он меньше стал играть на выходах — играет более экономно, но в целом качество практически не падает, — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.