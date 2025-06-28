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Якубовский: Агкацев — сильнейший российский вратарь, у него космические показатели

Якубовский: Агкацев — сильнейший российский вратарь, у него космические показатели
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Тренер вратарей словенского клуба «Ядран Декани» Борис Якубовский назвал Станислава Агкацева, выступающего за «Краснодар», сильнейшим российским голкипером.

— Кто, на ваш взгляд, сильнейший российский вратарь?
— Агкацев. Я посмотрел статистику. Если сравнивать XG с фактически пропущенными мячами, то у него минус 19. Это космический показатель, я даже в первый момент не поверил в такую цифру. Уже когда в показателе вратаря просто минус — это хороший уровень, когда минус 10 — это вратарь топ-уровня, а у Агкацева минус 19. Было бы время, сравнил с вратарями из европейских лиг. Думаю, он по этому показателю будет лучшим в Европе.

Ещё я бы отметил Латышонка с 84 процентами отбитых ударов — это также невероятно высокий уровень. Надо посмотреть, есть ли у кого-то в Европе такой-же процент. Если верить цифрам и глазам, эти два вратаря сильнейшие в России, — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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