Чиро Иммобиле готов перейти из «Бешикташа» в «Болонью» — La Gazzetta dello Sport

Нападающий «Бешикташа» Чиро Иммобиле готов уйти из турецкого клуба в итальянскую «Болонью». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Игрок переехал в Турцию в 2024 году.

Ранее уже появлялась информация о возможном возвращении форварда в Италию, но игрок мог остаться в «Бешикташе» из-за своей зарплаты. По контракту с клубом из Стамбула Иммобиле получает € 6 млн в год. Договор футболиста действует до 2026 года, но бывший капитан «Лацио» готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в Серию А. По трудовому соглашению с итальянской командой, рассчитанному по схеме «1+1», нападающий будет зарабатывать € 1,8 млн.

В прошедшем сезоне Чиро Иммобиле 30 раз выходил на поле в рамках чемпионата Турции, он забил 15 голов и отдал четыре голевые передачи.