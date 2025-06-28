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Валерий Карпин: «Динамо» интересуется Сергеевым — да, однозначно

Валерий Карпин: «Динамо» интересуется Сергеевым — да, однозначно
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подтвердил, что клуб проявляет интерес к нападающему «Крыльев Советов» Ивану Сергееву. Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард должен был пройти медосмотр 27 июня.

— Прошёл ли он медосмотр? Без понятия. «Динамо» интересуется Сергеевым — да, однозначно. Такой кандидат возник, все с этим согласились. Я не участвую в переговорах. Я не веду переговоры, занимаюсь тренерской деятельностью, всем остальным занимается клуб.

— Вы не звоните футболистам и не упрашиваете перейти в команду?
— Я могу пообщаться с футболистом. Что значит упрашивать? Нормальная практика, когда тренер общается с футболистом — не только с российским, но и с зарубежным. Нормальная практика — переговорить, понять, в каком он состоянии, что он думает. Игрок интересуется, на какой позиции его видит тренер, в какой футбол играет команда, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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