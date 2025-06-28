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«Монако» объявил о переходе Поля Погба

«Монако» объявил о переходе Поля Погба
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«Монако» на официальном сайте объявил о подписании контракта с французским полузащитником Полем Погба.

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Погба ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», он победитель Лиги Европы, четырёхкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, три раза выигрывал итальянский Суперкубок. В составе сборной Франции Погба становился победителем ЧМ-2018 в России, чемпионом Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.

Четырёхлетняя дисквалификация Погба за употребление допинга была сокращена до 18 месяцев. Таким образом, экс-игрок сборной Франции отбыл срок своего отстранения ещё в марте.

В сезоне-2023/2024 Погба провёл лишь два матча за «Ювентус», с тех пор француз не принимал участия в официальных играх.

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