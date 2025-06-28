«Рубин» и «КАМАЗ» сыграли вничью в контрольном матче

Казанский «Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» из Набережных Челнов со счётом 1:1 в матче предсезонной подготовки. Игра прошла на базе казанского клуба.

Первый гол в игре забил 19-летний нападающий «Рубина» Дмитрий Прохоров на 26-й минуте встречи. В прошлом сезоне форвард забил семь голов за «Рубин-2». Игрок челнинцев Давид Караев сравнял счёт в матче на 77-й минуте. В 30 матчах минувшего сезона Мелбет Первой лиги футболист отметился шестью голами.

В прошлом сезоне чемпионата России «Рубин» закончил сезон на седьмом месте. Команда Рашида Рахимова набрала 45 очков за 30 матчей. «КАМАЗ» стал 11-м в Первой лиге.