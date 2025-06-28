Стал известен вариант изменения чемпионата во Второй лиге — источник

Группы «Золото» и «Серебро» в Леон Второй лиге могут объединить, однако наиболее вероятный вариант — изменение количества участников, сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

«Ходят упорные слухи об объединении Золотой и Серебряной зон Второй лиги: однако в ФНЛ такой вариант не рассматривается.

Наиболее вероятный сценарий: в «Золоте» будет 10 клубов, в «Серебре» — 8. Зимой же добьют до комплекта командами из зоны 2Б», — написал Карпов.

Сейчас в группах «Золото» и «Серебро» Второй лиги выступает по 10 команд. Ранее было объявлено, что «Форте», занявший последнее место во втором этапе «Серебра», прекращает существование.