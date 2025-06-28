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Месси и Ди Мария — лучшие игроки группового этапа клубного ЧМ по числу разрезающих передач

Месси и Ди Мария — лучшие игроки группового этапа клубного ЧМ по числу разрезающих передач
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Двумя игроками, которые совершили больше всего разрезающих передач через оборону соперника на групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 года, стали полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария и Лионель Месси из «Интер Майами».

Как сообщает статистический портал Opta, Ди Мария за три матча группового этапа совершил 12 разрезающих передач и стал лидером клубного ЧМ в США по этому показателю, Месси расположился на второй строчке с 10 передачами.

«Бенфика» Ди Марии сегодня, 28 июня, сыграет с лондонским «Челси» в 1/8 финала клубного ЧМ, «Интер Майами» Месси завтра, 29 июня, встретится с «Пари Сен-Жермен» на первой стадии плей-офф.

Ди Марии 37 лет, Месси — 38, они вместе выступали за сборную Аргентины и стали чемпионами мира, олимпийскими чемпионами и двукратными обладателями Кубка Америки.

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