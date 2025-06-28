Месси и Ди Мария — лучшие игроки группового этапа клубного ЧМ по числу разрезающих передач

Двумя игроками, которые совершили больше всего разрезающих передач через оборону соперника на групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 года, стали полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария и Лионель Месси из «Интер Майами».

Как сообщает статистический портал Opta, Ди Мария за три матча группового этапа совершил 12 разрезающих передач и стал лидером клубного ЧМ в США по этому показателю, Месси расположился на второй строчке с 10 передачами.

«Бенфика» Ди Марии сегодня, 28 июня, сыграет с лондонским «Челси» в 1/8 финала клубного ЧМ, «Интер Майами» Месси завтра, 29 июня, встретится с «Пари Сен-Жермен» на первой стадии плей-офф.

Ди Марии 37 лет, Месси — 38, они вместе выступали за сборную Аргентины и стали чемпионами мира, олимпийскими чемпионами и двукратными обладателями Кубка Америки.