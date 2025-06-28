Тренер «Црвены Звезды» высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Владан Милоевич высказался о предстоящем товарищеском матче с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Против «Зенита» играть нелегко: это один из сильнейших клубов России. Мы прилетели на товарищеский матч, который на самом деле значит гораздо больше. Дружба, которая связывает две наши команды, становится только крепче. И это уже традиционное противостояние для нас во время предсезонных сборов. Уверен, что этот матч даст много полезной информации для дальнейшей подготовки», — сказал Милоевич в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом стал «Краснодар», тройку лидеров замкнул ЦСКА. С 2019 по 2024 год РПЛ неизменно выигрывали сине-бело-голубые. Сезон-2024/2025 стал единственным для Сергея Семака, когда «Зениту» под его руководством не удалось стать чемпионом России.