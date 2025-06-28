Погребняк: для Головина приход Погба в «Монако» — конкуренция и более статусная позиция

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о том, что чемпион мира Поль Погба стал одноклубником Александра Головина в «Монако».

Сегодня, 28 июня, «Монако» объявил о подписании двухлетнего контракта с Погба.

«С точки зрения популяризации чемпионата Франции и монегасков переход такой легенды, как Погба, — однозначный плюс. Здорово, что «Монако» дал шанс человеку, который не играл продолжительное время. Как говорится, мастерство не пропьёшь. Но надо дать время человеку, чтобы он обрёл былые кондиции. А для Головина это конкуренция и более статусная позиция в клубе, когда приходят такие игроки», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.