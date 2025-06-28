Карпин рассказал, каким образом участвует в трансферной кампании «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о трансферной кампании бело-голубых, а также рассказал, какое участие принимает в выборе новичков.

— Слабые стороны «Динамо» какие?

— Их нет.

— У «Динамо» есть проблема с обороной, судя по прошлому сезону. Ведётся работа?

— А как вы думаете? Работа ведётся. По атаке и по обороне. А как будет выглядеть — над этим и работаем. Дом надо строить с фундамента, с обороны. Но и об атаке не забывать.

— Вы сами активно принимаете участие в трансферной кампании?

— На 100%. Мы с клубом совместно определяем те позиции, что нам надо усилить. Клуб ищет футболистов, из них выбирает главный тренер. Потом переговоры. Сейчас с Россией многим игрокам их вести непросто, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено 13 июня. 56-летний специалист совмещает должности в «Динамо» и в национальной команде России. Ранее Карпин возглавлял «Ростов».

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой строчке в РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах. Отставание от победившего «Краснодара» составило 11 очков. Сезоном ранее бело-голубые упустили чемпионство в заключительном туре, проиграв на выезде «Краснодару» (0:1).