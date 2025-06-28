Футболист «Лас-Пальмаса» скончался в 23 года после ДТП
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Футболист «Лас-Пальмаса» Зебен Рамос умер в возрасте 23 лет из-за полученных в ДТП травм, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Рамос выступал на позиции защитника и играл за молодёжную команду «Лас-Пальмаса». 9 июня его сбила машина в провинции Лас-Пальмаса Арукасе. Спортсмен получил тяжёлые травмы головы и находился в больнице в критическом состоянии.
Как сообщает El Español, за несколько часов до трагедии Рамос договорился о продлении контракта с клубом.
Рамос перешёл в «Лас-Пальмас» летом 2024 года и провёл один матч за молодёжную команду. В сезоне-2024/2025 «Лас-Пальмас» занял 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и вылетел в Сегунду.
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