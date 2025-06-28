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Сборные Англии и Германии назвали стартовые составы на финал чемпионата Европы U21

Сборные Англии и Германии назвали стартовые составы на финал чемпионата Европы U21
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Сегодня, 28 июня, состоится финальный матч чемпионата Европы для национальных команд до 21 года. Игра пройдёт на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе. В качестве главного арбитра встречи выступит Сандер ван дер Эйк из Нидерландов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Команды объявили стартовые составы «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

U21 ЧЕ-2025 . Финал
28 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Англия U21
1-й тайм
0 : 0
Германия U21

Стартовые составы команд:

Англия: Бидл, Хиншелвуд, Куанса, Крессвелл, Ливраменто, Андерсон, Макэйти, Скотт, Стэнсфилд, Хатчинсон, Эллиотт.

Германия: Атуболу, Браун, Эрман, Арри-Мби, Коллинз, Райц, Мартель, Небель, Груда, Вольтемаде, Вайпер.

Сборная Англии на стадии полуфинала чемпионата Европы обыграла Нидерланды (2:1). Германия разгромила сверстников из Франции (3:0).

Молодёжная сборная Англии — действующий чемпион Европы. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0.

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