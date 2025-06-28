Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба выиграл три награды в премии «Winline Герои РПЛ»

27 июня в Центре кино «Мосфильм» состоялась церемония вручения наград главной футбольной премии года «Winline Герои РПЛ». Российская Премьер-Лига совместно с Winline подвели итоги прошедшего сезона и отметили лучших игроков, тренеров и комментатора.
Фото: Winline
Церемонию посетили селебрити и звёздные представители спортивной индустрии: Элджей, Дина Саева, Люся Чеботина, Азамат Мусагалиев, Станислав Черчесов, Игорь Ларионов, Игорь Шестёркин, Гурам Амарян, Карина Истомина и многие другие. Ведущими церемонии стали актёры Никита Ефремов и Агата Муцениеце.
Фото: Winline
Фото: Winline
Приз лучшему игроку сезона вручал президент РПЛ Александр Алаев.
Победителями премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона-2024/25 стали:
«Игрок сезона»: Джон Кордоба, «Краснодар»;
«Тренер сезона»: Мурад Мусаев, «Краснодар»;
«Нападающий сезона»: Джон Кордоба, «Краснодар»;
«Полузащитник сезона»: Эдуард Сперцян, «Краснодар»;
«Защитник сезона»: Мойзес, ЦСКА;
«Вратарь сезона»: Станислав Агкацев, «Краснодар»;
«Гол сезона»: Джон Кордоба, «Краснодар»;
«Ассист сезона»: Иван Сергеев, «Крылья Советов»;
«Медийный игрок сезона»: Фёдор Смолов;
«Лучший молодой игрок сезона»: Алексей Батраков, «Локомотив»;
«Комментатор сезона. Премия имени Василия Уткина»: Роман Нагучев.
Фото: Winline
Премия «Winline Герои РПЛ» учреждена Российской Премьер-Лигой в 2023 году при поддержке Winline и прошла уже в третий раз. С каждым сезоном она обращает на себя внимание не только экспертов спортивного мира, но и широкую аудиторию, по праву считаясь главной футбольной наградой страны.
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