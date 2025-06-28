Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько «Реал» заработал за выход из группы на клубном ЧМ

Стало известно, сколько «Реал» заработал за выход из группы на клубном ЧМ
Комментарии

«Реал» Мадрид получит от ФИФА € 43,1 млн благодаря выходу в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Об этом сообщает AS. Только за выход в плей-офф турнира клуб из столицы Испании заработает € 6,95 млн.

Сумма призовых за игру на КЧМ рассчитывается в зависимости от результатов команды. Помимо выплаты за выход в 1/8 финала, сливочные получили € 1,85 млн за каждую из двух своих побед на групповом этапе и € 900 тыс. за ничью с «Аль-Хилялем». Основная часть всех заработанных средств, то есть € 31,4 млн, будет выплачена «сливочным» просто за участие в турнире.

Для сравнения, в прошлом году мадридская команда также провела товарищеские матчи в США, заработав при этом € 13,2 млн.

Материалы по теме
«Реал» всё больше похож на команду Алонсо. Мадридцы снесли «Зальцбург»
«Реал» всё больше похож на команду Алонсо. Мадридцы снесли «Зальцбург»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android