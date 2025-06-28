Стало известно, сколько «Реал» заработал за выход из группы на клубном ЧМ

«Реал» Мадрид получит от ФИФА € 43,1 млн благодаря выходу в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Об этом сообщает AS. Только за выход в плей-офф турнира клуб из столицы Испании заработает € 6,95 млн.

Сумма призовых за игру на КЧМ рассчитывается в зависимости от результатов команды. Помимо выплаты за выход в 1/8 финала, сливочные получили € 1,85 млн за каждую из двух своих побед на групповом этапе и € 900 тыс. за ничью с «Аль-Хилялем». Основная часть всех заработанных средств, то есть € 31,4 млн, будет выплачена «сливочным» просто за участие в турнире.

Для сравнения, в прошлом году мадридская команда также провела товарищеские матчи в США, заработав при этом € 13,2 млн.