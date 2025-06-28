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«Минус на минус даёт плюс». Карпин высказался о своём тандеме с «Динамо»

«Минус на минус даёт плюс». Карпин высказался о своём тандеме с «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какие позиции в клубе нуждаются в усилении, а также высказался о своём тандеме с бело-голубыми.

— Когда вы перешли в «Динамо», Осипенко по факту был с вами?
— Наоборот, Осипенко уже был в «Динамо», а потом случился я.

— Кто нужен «Динамо» сейчас?
— Ушли Бальбуэна, Даса, сломался Чавес, Тюкавин восстанавливается. С Карраскалем непонятно. Взяли только Осипенко. Вот и считайте.

— Многие говорят, что тандем Карпина и «Динамо» не может стать успешным. Что ответите?
— Посмотрим весной. Как обычно говорят, минус на минус даёт плюс. Может, будет плюс, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено 13 июня. 56-летний специалист совмещает должности в «Динамо» и в национальной команде России. Ранее Карпин возглавлял «Ростов».

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой строчке в РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах. Отставание от победившего «Краснодара» составило 11 очков. Сезоном ранее бело-голубые упустили чемпионство в заключительном туре, проиграв на выезде «Краснодару» (0:1).

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