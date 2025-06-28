«Бенфика» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ-2025

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Сегодня, 28 июня, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Бенфика» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Трубин, Даль, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Баррейро, Флорентину Луиш, Кёкчю, Ди Мария, Шельдеруп, Павлидис.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Бадьяшиль, Колуилл, Кукурелья, Лавиа, Кайседо, Палмер, Фернандес, Нету, Делап.

На групповом этапе соревнования «Бенфика» выступала в группе С. Лиссабонская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Челси» играл в квартете D. Лондонский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с бразильским «Палмейрасом».