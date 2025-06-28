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Бенфика — Челси. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Бенфика» — «Челси»: команды не забили голов в первом тайме матча 1/8 финала клубного ЧМ

«Бенфика» — «Челси»: команды не забили голов в первом тайме матча 1/8 финала клубного ЧМ
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Бенфика» и «Челси». Команды играют на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый тайм завершён со счётом 0:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Остановлен
0 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джеймс – 64'    

Победитель пары «Бенфика» — «Челси» в 1/4 финала клубного ЧМ в США встретится с бразильским «Палмейрасом».

На групповом этапе соревнования «Бенфика» выступала в квартете С. Лиссабонская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Челси» играл в группе D. Лондонский клуб расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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