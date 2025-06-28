Защитник «Црвены Звезды» Родригао: матч с «Зенитом» будет наполнен разными эмоциями

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао, ныне выступающий за сербскую «Црвену Звезду», высказался о предстоящем товарищеском матче этих двух команд. Игра пройдёт 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Очень рад, что приехал сюда. Меня в новой команде неплохо приняли. Предстоящий матч будет наполнен разными эмоциями, в том числе и для меня, потому что раньше я выступал за «Зенит». В любом случае настроение отличное. Будет классная игра», — сказал Родригао в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» расторг контракт с защитником в феврале. Бразилец перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2022 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3 млн.