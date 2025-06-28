Поль Погба заплакал во время подписания контракта с «Монако»

Чемпион мира по футболу Поль Погба не сдержал слёз во время подписания контракта с «Монако», соответствующее видео появилось в социальных сетях клуба.

Перед тем, как поставить свою подпись в двухлетнем контракте, 32-летний Погба заплакал и закрыл лицо руками. Генеральный директор «Монако» Тиагу Скуру успокоил француза, заявив, что в его жизни начинается новая глава. Погба сквозь слёзы ответил на это: «Спасибо, я очень ценю это. Спасибо за доверие».

Погба ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», он победитель Лиги Европы, четырёхкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, три раза выигрывал итальянский Суперкубок. В составе сборной Франции Погба становился победителем ЧМ-2018 в России, чемпионом Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.

Четырёхлетняя дисквалификация Погба за употребление допинга была сокращена до 18 месяцев. Таким образом, экс-игрок сборной Франции отбыл срок своего отстранения ещё в марте.

В сезоне-2023/2024 Погба провёл лишь два матча за «Ювентус», с тех пор француз не принимал участия в официальных играх.