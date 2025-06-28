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Дель Пьеро высказался об игре «Ювентуса» на КЧМ-2025

Дель Пьеро высказался об игре «Ювентуса» на КЧМ-2025
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Бывший нападающий и капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о выступлении команды на клубном чемпионате мира. Туринцы вышли в 1/8 финала, где сыграют с мадридским «Реалом». Встреча состоится 1 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У команды был не самый удачный сезон. В середине сезона у них сменился тренер, что очень необычно для «Ювентуса».

Выступать таким образом — это хорошо, выход из группы — это очень важно. И то, как они это сделали, тоже очень важно. Чувствуется, что на поле появилась новая энергия, и игроки отлично справляются, не считая последней игры (с «Манчестер Сити» (2:5). — Прим. «Чемпионата»).

Но, знаете, я был фанатом клуба, я был игроком, но всё ещё остаюсь болельщиком, так что я надеюсь и желаю всего самого лучшего своей команде», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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