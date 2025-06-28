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Палмейрас — Ботафого, результат матча 28 июня 2025, счёт 1:0, 1/8 финала клубного ЧМ по футболу 2025

«Палмейрас» вышел в 1/4 финала КЧМ-2025, обыграв «Ботафого» в дополнительное время
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Завершился матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречались бразильские «Палмейрас» и «Ботафого». Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Победу в дополнительное время одержал «Палмейрас» — 1:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 0
ДВ
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Паулиньо – 100'    
Удаления: Гомес – 116' / нет

Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. Победу «Палмейрасу» принёс принёс гол Паулиньо, забитый на 100-й минуте игры. Отметим, что на 116-й минуте с поля был удалён защитник «Палмейраса» Густаво Гомес.

На групповом этапе соревнования «Палмейрас» выступал в квартете А. Команда Абела Феррейры заняла первое место, набрав пять очков. «Ботафого» играл в группе В. Клуб из Рио-де-Жанейро расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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