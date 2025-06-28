«Палмейрас» вышел в 1/4 финала КЧМ-2025, обыграв «Ботафого» в дополнительное время

Завершился матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречались бразильские «Палмейрас» и «Ботафого». Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Победу в дополнительное время одержал «Палмейрас» — 1:0.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. Победу «Палмейрасу» принёс принёс гол Паулиньо, забитый на 100-й минуте игры. Отметим, что на 116-й минуте с поля был удалён защитник «Палмейраса» Густаво Гомес.

На групповом этапе соревнования «Палмейрас» выступал в квартете А. Команда Абела Феррейры заняла первое место, набрав пять очков. «Ботафого» играл в группе В. Клуб из Рио-де-Жанейро расположился на второй строчке, заработав шесть очков.