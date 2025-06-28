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Криштиану Роналду объяснил, почему решил остаться в «Аль-Насре»

Криштиану Роналду объяснил, почему решил остаться в «Аль-Насре»
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Португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о продлении контракта с саудовским «Аль-Насром».

«Конечно, мы всё еще развиваемся, но я уверен, что прямо сейчас мы уже находимся в топ-5 команд. Я всё ещё думаю, что мы продолжим совершенствоваться, у нас есть время. За последние два года мы показали, что лига находится на пути вверх.

Я рад, потому что знаю, что лига очень конкурентна. Люди, которые никогда не играли в Саудовской Аравии, ничего не понимают в футболе, говоря, что этот чемпионат не находится в топ-5. Я и люди, которые здесь играют, на 100% понимают, о чём я говорю. Именно поэтому я решил остаться здесь, я верю в проект.

Мы достигнем целей, но не в ближайшие два года, а к 2034 году, к чемпионату мира в Саудовской Аравии, который тоже, как мне кажется, станет одним из самых лучших в истории.

Я рад, ещё два года. Хочу бороться за победу в чемпионате с лучшими командами Саудовской Аравии. Верю в это. Посмотрим, кто будет лучше», — сказал 40-летний Роналду в видеоролике, опубликованном на странице «Аль-Насра» в социальной сети Х.

Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах. Ранее португальский футболист играл за мадридский «Реал», туринский «Ювентус», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы — 2016.

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